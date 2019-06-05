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上周一(5月27日)美國總統特朗普和日本首相安倍晉三會晤，並希望日本爭取措施使對美貿易順差降低，但日本方面在滙率問題仍無明顯讓步。而日本央行委員櫻井真亦在上周四(5月30日)發表講話，雖然有暗示近期無需採取更強力度的寛鬆揩施，但言論仍然偏向鴿派。在日圓受壓下，美元/日圓最高升至109.89。

不過，由於投資者憂慮全球經濟衰退風險上升，美元/日圓始終未有明顯反彈趨勢。不但如此，美國總統特朗普上周四(5月30日)威脅對墨西哥徵關稅，中國在上周五(5月31日)宣布建立「不可靠實體清單」制度、提高關稅等針對美國的貿易反制措施，令避險情緒再次升溫。美元/日圓在上周五(5月31日)急跌逾130點（跌幅1.19%），是自1月3日閃崩以來的最大單日跌幅。

另一方面，美國聖路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard)和美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)分別於本周一(6月3日)和周二(6月4日)透露美聯儲將會有可能在今年內減息，美匯指數直至今日(6月5日)已經連跌5日至最低96.94，跌穿自4月17日以來的最低水平。美元走弱加上避險資金推動下，美元/日圓進一步下跌，周二(6月4日)最低跌至107.81，創下自1月11日以來的近5個月新低。

技術分析方面，美元/日圓自4月開始的跌幅已輾轉形成下降通道，而且在5月31日單日下跌過百點後，已經分別下破109.00以及108.50兩大阻力，很大可能會繼續下挫。不過，美元/日圓已下跌至接近下降通道的底部及重要支持區108水平，短期內或有機會展開技術反彈。但只要美元/日圓仍受制於下降通道頂部109.60之下，後市仍將輾轉下行，進一步下探至1月3日閃崩後的低位107.46，甚至是107水平。

策略方面，早前於5月24日所定的美元/日圓沽盤已取消。短期待美元/日圓升至109.50至109.70位置沽出，下望107.80，升穿110.00止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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