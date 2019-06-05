國際財經

美國聯儲局主席鮑威爾言論被市場解讀為暗撐減息，投資者對美國減息的憧憬升溫，帶動道指期貨上揚。

截至本港時間傍晚6時39分，道指期貨暫報25507點，升161點。

英國富時100指數報7248點，升33點或0.47%；德國DAX指數報12030點，升59點或0.46%；法國CAC 40指數報5295點，升27點或0.53%；意大利富時MIB指數報20115點，跌114點或0.56%。

中美貿易方面，美國商務部承認面臨被切斷海外稀土供應的潛在危險，稱美國嚴重依賴關鍵礦物進口，如果中國或俄羅斯長期停止對美國及其盟國的出口，可能對美國和外國的關鍵礦物供應。商務部長羅斯(Wilbur Ross)表示，聯邦政府將採取前所未有的行動，確保美國不會被切斷稀土的供應。

美國總統特朗普表示，面對大量移民由墨西哥湧入美國的問題仍未獲得解決，重申下周可能會下命令向所有墨國入口商品加徵關稅，藉此向對方政府施壓。

數據方面，歐羅區5月服務業採購經理指數(PMI)終值，從4月的52.8升至52.9，高於預期的52.5。法國方面，5月服務業PMI終值為51.5，是6個月來最快擴張速度。德國5月服務業PMI終值跌至55.4，低於4月的7個月高位55.7，但高於初值的55。英國5月服務業PMI由4月的50.4升至51，是3個月高位。歐羅區4月零售銷售按月下跌0.4%，符合預期。

美國稍後將公布5月ADP就業人數變動，預料減少9萬人，至18.5萬人；ISM非製造業指數料跌至55.4。能源資訊局(EIA)原油庫存上周預期減少183.4萬桶，汽油庫存上升100萬桶，精煉油庫存則無升跌。

油價個別發展。紐約原油期貨現時每桶報53.29美元，跌0.19美元或0.36%；倫敦布蘭特期油報62.22美元，升0.25美元或0.4%。