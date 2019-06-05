國際財經 即巿股評

隔晚美股大放煙花，皆因白鴿局長鮑威爾淆底，驚美國與全球打貿易戰拖累經濟，美股標指連跌兩日後，隔晚狠挾2.1%，更重上筆者視為牛熊分界的2800關上，但睇來只係過眼雲煙。

股市跟唔足美股彈

首先，避險資產十年美債、日圓及金價依然呈強勁，執筆時十年債息再度跌穿2.1厘，金價更升穿1230美元關，日圓依舊在108兌一美元上落。再者，亞洲股市除日本升1.8%似D樣外，餘下多數地區跟唔到美股，台灣及韓國分別只升0.3和0.1%，澳洲也僅升0.4%，A股更加冇鬼用，全日倒跌收場，恒指見到十天線即縮，收市只升133點，明顯大家都認為股市惡唔出咩樣！

今年支笛唔太靈的大摩首席策略師Michael Wilson，認為聯儲局減息都好難解決股市問題，因為聯儲局減息都唔會影響中美貿易談判。

他指出，現時美國經濟可能比大多數人估計更曳，因為用作評估美國貨運量和支出的Cass Freight Index report，在4月即貿易戰升温前，已按年下跌3.5%，即之後數據將會更差。與此同時，標普零售行業指數，亦正下試去年12月低位，故此評估美股後市依然唔樂觀。

前索羅斯軍師避開股市

神級基金經理，前索羅斯首席策略師Druckenmiller，就索性避開股市。他本周於公開場合表示，原先認為中美貿易可達成協議，但突然過去一個月相方態度改變，故立即調整投資組合，將93%股票投資平倉，同時買入一堆美債，更稱掃國債唔喺為咗賺錢，只是因為唔想在呢個好難估的環境落注。

聯儲局今次減息在所難免，利率期貨估今年減息3次機會超過一半，但市場而家係想要中美有刁，由於減息每次預期只減0.25厘，又唔喺大刀闊斧勁劈息口，變相到喉唔到肺，最終只令股市跌得相當慢。

昨日美股勁彈，但成交無大增，連與IMF一樣後知後覺的世銀，亦調低今明年全球經濟增長預測，即股市向下的基因無突變，加上聯儲局放鴿難阻貿易戰，不排除標普短線會挾到上廿天線(2831點)後再跌，惟過程會較慢，標指依然睇2647點，恒指就望插到兩萬六樓下。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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