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今日 17:43 國際財經

意聯盟黨促孔特在歐盟預算角力中企硬

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意大利執政黨聯盟黨的經濟政策主將博爾吉(Claudio Borghi)指出，聯盟黨將堅持要求，總理孔特(Giuseppe Conte)與歐盟委員會談判預算時，必須採取強硬立場，且將極力阻止新增撙節措施。

歐盟委員會周三料將針對意大利公共債務上升一事，宣告意大利違反歐盟規定，展開懲戒程序，有可能導致處以罰款，並加強監督意大利財政政策。不過，博爾吉接受路透訪問時強調，意大利政府絕不能屈服，不能像去年秋季那樣收場。

去年，意大利政府在與歐盟的談判中態度軟化，同意收斂一部分支出政策。

擔任意大利下議院預算委員會主席的博爾吉表示，意大利的經濟已經趨平，如果削減支出或加稅，絕對會落入經濟衰退，反問這是否歐盟委員會想要看到的。

他認為，委員會周三的決定並不是太重要，因為現屆委員會任期將在11月屆滿，只是個「跛腳鴨」機構。重要的是與負責懲戒最終決定歐盟國家政府之間的談判，而下屆委員會對意國的敵對程度亦必須減輕。

孔特早前指出，在意大利成功修改歐盟預算規定前，仍必須遵守相關規定。對此，博爾吉表示，此說法令他感到憂心，這會令人懷疑孔特是否做好打一場硬戰的準備，形容這與英國首相文翠珊的情況有點相似。他提到，文翠珊在與歐盟的脫歐談判中表現軟弱，因為她原本就是留歐派，並沒有真的相信英國應該脫歐。

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