國際財經

中美貿易戰愈演愈烈，近日屢傳中國或限制稀土出口反制美國。花旗集團認為，美國國防以外的其他行業「沒有現成途徑」來打破其對中國稀土供應的依賴。

花旗分析師發表報告指出，雖然中國以外也有稀土礦，但其稀土的加工依然與中國密不可分。中國以外的每5萬噸稀土礦產中，與中國毫無關聯的只有大約8600噸，對於某些特定稀土元素而言，這一比例還要更小。

報告指出，倘若中國只是對美出口稀土金屬和稀土合金作出限制，而中國以外加工產能迅速建成的話，情況尚可應付。不過，如果限制範圍擴大到磁鐵、永磁電機等製成品，則情況將會嚴重得多，美國某些特種行業可能將會因此陷入供貨中斷的困境。

該行續稱，像用於生產磁鐵的重稀土元素鏑，目前中國以外根本沒有相當規模的分離產能。此外，稀土項目不但需要密集的資本，還需面對巨大的環境和技術層面挑戰。此類項目可能需要得到政府的支持。

中國國家發改委相關司局昨日召開稀土行業專家座談會，相關司局官員表示，將會認真研究、充分採納專家意見和建議，加大行業整頓規範力度，會議同時強調，要切實發揮稀土作為戰略資源的特殊價值。

至於美國商務部稍早前承認，美國面臨被切斷海外稀土供應的潛在危險，稱美國嚴重依賴關鍵礦物進口，如果中國或俄羅斯長期停止對美國及其盟國的出口，可能對美國和外國的關鍵礦物供應鏈造成重大衝擊。商務部長羅斯(Wilbur Ross)稱，聯邦政府將採取前所未有的行動，確保美國不會被切斷稀土的供應。