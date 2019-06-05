國際財經

美國聯儲局主席鮑威爾昨晚的講話被市場認為等同暗撐減息，投資者對美國減息的憧憬升溫，但仍對貿易問題存有戒心，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時45分，英國富時100指數報7227點，升13點或0.18%；德國DAX指數報11992點，升20點或0.17%；法國CAC 40指數報5281點，升13點或0.25%；意大利富時MIB指數報20163點，跌65點或0.33%。

道指期貨暫報25392點，升46點。

聯儲局主席鮑威爾昨晚表示，由於不知道貿易問題將如何或何時得到解決，將密切監控貿易戰情況，以及對美國經濟前景的影響，在有需要時採取合適措施以維持經濟擴張，沒有再提及今年初以來對息率調整「保持耐性」的論調。他這番話被市場解讀為「在必要時對減息持開放態度」。

在議息會議上有投票權的聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德，周一已公開表態支持減息，認為在貿易衝突升級下，相信很快具備減息條件，而孳息倒掛正是理據之一。布拉德一向被視為鴿派，是支持寬鬆政策的兩名決策委員之一。

美國聯儲局副主席克拉里達(Richard Clarida)亦表示，如果國債孳息曲線倒掛持續一段時間，他將會認真看待有關情況。克拉里達又稱，將在經濟或通脹低於預期的情況下採取適當的行動。

中美貿易方面，美國商務部承認，美國面臨被切斷海外稀土供應的潛在危險，稱美國嚴重依賴關鍵礦物進口，如果中國或俄羅斯長期停止對美國及其盟國的出口，可能對美國和外國的關鍵礦物供應。商務部長羅斯(Wilbur Ross)表示，聯邦政府將採取前所未有的行動，確保美國不會被切斷稀土的供應。

美墨貿易關係前景仍不明朗，美國總統特朗普稱，面對大量移民由墨西哥湧入美國的問題仍未獲得解決，重申下周可能會下命令向所有墨國入口商品加徵關稅，藉此向對方政府施壓。不過，美國共和黨兩名資深國會參議員表態不同意加徵墨西哥關稅。至於墨西哥外長正率領代表團到華盛頓，尋求化解爭議，估計有八成機會可以達成共識；總統奧夫拉多爾亦相信，可以在關稅正式執行前，與美國找到解決問題的方法。

美國上周原油庫存增加，以及俄羅斯國營石油公司Rosneft反對把石油出口國組織及盟國(OPEC+)減產協議延長到年底，拖累油價下跌。紐約原油期貨現時每桶報52.94美元，挫0.54美元或1.01%；倫敦布蘭特期油報61.46美元，跌0.51美元或0.82%。

法國、德國及歐羅區今日稍後將公布5月綜合PMI終值，市場預期分別持平於51.3、52.4及51.6。美國稍後將公布5月ADP就業人數變動，預料減少9萬人至18.5萬人；ISM非製造業指數則料跌至55.4。能源資訊局(EIA)原油庫存上周預期減少183.4萬桶，汽油庫存上升100萬桶，精煉油庫存則無升跌。