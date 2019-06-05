國際財經

去年才進軍日本電訊市場的樂天移動(Rakuten Mobile)與資訊科技公司日本電氣(NEC)合作建立5G網絡，預計在日本安裝約1.6萬個低成本的5G基站。

中美貿易戰導致採購中國電訊設備生產商華為産品的風險增加，樂天與NEC力爭使用日本國産技術，推動5G普及。NEC還考慮以天線技術為核心，開拓海外市場。兩家公司將共同開發無線天線設備，預計業務規模將達數百億日圓。

日本4家電訊業者，包括NTT Docomo、KDDI、軟銀集團和樂天移動，皆避開與華為合作。