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今日 09:31 國際財經

南韓4月經常賬赤字 7年首見

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南韓4月經常賬出現赤字，為7年來首見，主要受股息支付激增及出口下跌拖累，不過經季節因素調整的經常賬仍為盈餘。

南韓央行數據顯示，4月份經常賬赤字6.6億美元，是2012年4月以來首見赤字，3月修正後為盈餘48.2億美元。

4月向外國投資者支付的股息增至67.8億美元，高於3月的26.2億美元。4月貿易順差從3月的84.7億美元縮窄至56.7億美元，因出口下降。

4月份經季節調整的經常賬盈餘33.6億美元，是連續第85個月實現盈餘，但較3月修正後的43.3億美元有所收窄。

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