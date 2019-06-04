國際財經

法國雷諾汽車宣布，推遲就是否與快意佳士拿(FCA)合併作出決定。

雷諾董事會周二舉行會議，原先預備就FCA上周提出的合併方案作出決定，但集團最終宣布，董事會在周二的會議上未有結論，將於周三再度開會討論合併建議。

較早時，法國最大工會對於合併建議持保留態度。同時，與雷諾結盟的日產汽車也對合併提出疑問。法國政府則要求合併後公司在僱用法國員工、與以法國為行政總部等問題上作出承諾。

美聯社引述消息人士稱，法國財政部仍要求雷諾就合併事宜做足自身條件。