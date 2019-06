國際財經

市場對美國下半年減息兩次的預期升溫之際,聯儲局主席鮑威爾周二出席在芝加哥舉行的聯儲局政策會議時表示,由於不知道貿易問題將如何或何時得到解決,將密切監控貿易戰情況,以及對美國經濟前景的影響,在有需要時採取合適措施以維持經濟擴張(We will act as appropriate to sustain the expansion),沒有再提及今年初以來對息率調整「保持耐性」的論調。他這番話被市場解讀為「在必要時對減息持開放態度」,美股應聲狂飆,道指高開後拾級向上,尾段擴大升幅最多漲逾500點,三大指數收市都抽高超過2%。利率期貨市場顯示,9月減息的機會率達90%,12月再減息的機會率亦達80%。

科技股反彈 蘋果收漲3.66%

市場認為鮑威爾今次講話等同暗撐減息,加上投資者在貿易問題上的恐慌情緒緩和,帶動美股周二全線急升,道指尾段一度勁漲523點,高見25343點,收市仍升512點或2.06%,報25332點;金融股高盛和摩根大通齊升超過3%;蘋果收市飆3.66%,受反壟斷調查困擾的亞馬遜和Google母公司Alphabet回勇,分別高收2.18%和1.52%,令周一收挫1.6%的納指,收市強力反彈2.65%;晶片股集體上漲,費城半導體指數升4.21%,創1月24日以來最大單日漲幅,AMD和輝達都漲約7%,英特爾抽高超過3%。標指收市漲2.14%,金融股板塊攀升2.71%。

鮑威爾指出,低通脹及長期經濟增長,都有助維持名義利率接近歷史低位;即使過去10年經濟持續擴張,若出現衰退,聯儲局也很難以利率政策對抗,因為不可能把息口降至低於零以下水平。他又說,以往被稱「非常規」的措施,未來或應視為常規。

儲局副主席:情勢有變可出手

聯儲局副主席克拉里達也表示,經濟仍然向好,但若情勢有變,局方願意出手。聯儲局將於6月18至19日議息,鮑威爾的言論反映聯儲局對經濟前景擔憂,但市場預期本月中議息仍將按兵不動。

不過,對貨幣政策持中性看法的芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯,昨晚接受CNBC訪問時,反駁市場要求減息的呼聲。他說,雖然通脹仍然偏弱,但經濟基本因素穩健,消費依然強勁,當局必須仔細考慮這狀況,到底意味着需要什麼「政策」。

在議息會議上有投票權的聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德,周一已公開表態支持減息,他認為在貿易衝突升級下,相信很快具備減息條件,而孳息倒掛正是理據之一。布拉德一向被視為鴿派,是支持寬鬆政策的兩名決策委員之一。

外滙交易商Tempus副總裁多爾分析,鮑威爾的言論不及布拉德那麼傾向鴿派,但同樣表達對貿易緊張和低通脹的擔憂。他認為聯儲局官員可能開始讓市場有心理準備,接受年底前至少減息一次的可能性。

歐亞市場方面,泛歐Stoxx 600指數升0.59%,汽車股漲3.2%,但科技股仍然見紅,跌0.2%。英法德三大股市均造好,以汽車業為主的德國最強勢,收升1.51%,法股和英股分別漲0.51%和0.41%。亞股整體偏軟,日股平收。

俄羅斯國營石油公司Rosneft反對把石油出口國組織及盟國(OPEC+)減產協議延長到年底,導致油價下滑,布蘭特期油低見每桶60.21美元,為1月以來最差,其後傳出委內瑞拉石油出口大降17%後,收市價格倒升1.1%,每桶報61.97美元;紐約期油也由跌轉為反彈0.4%,每桶收報53.48美元。

另外,美國商務部公布,4月份工廠訂單下跌0.8%,跌幅略小於市場預期的0.9%。