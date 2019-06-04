國際財經

路透報道，日本豐田汽車向美國經銷商指出，如果美國政府向墨西哥貨物加徵關稅，可能導致汽車零件供應商最多額外支付逾10億美元。

報道引述一封聲稱是由豐田美國業務主管Bob Carter、在6月3日向經銷商發出的電郵內容而作出上述報道。

根據報道，Carter表示，如果華府對墨西哥貨徵稅，豐田的主要零件供應商可能要額外繳付2.15億至10.7億美元關稅(83.4億港元)。同時，該公司預期今年在美國銷售的Tacoma中型貨車(pick-up)，有65%是在墨西哥生產，意味着業務同樣受關稅波及。