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今日 01:58 國際財經

美若加徵墨關稅 豐田稱供應商多付逾83億

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路透報道，日本豐田汽車向美國經銷商指出，如果美國政府向墨西哥貨物加徵關稅，可能導致汽車零件供應商最多額外支付逾10億美元。

報道引述一封聲稱是由豐田美國業務主管Bob Carter、在6月3日向經銷商發出的電郵內容而作出上述報道。

根據報道，Carter表示，如果華府對墨西哥貨徵稅，豐田的主要零件供應商可能要額外繳付2.15億至10.7億美元關稅(83.4億港元)。同時，該公司預期今年在美國銷售的Tacoma中型貨車(pick-up)，有65%是在墨西哥生產，意味着業務同樣受關稅波及。

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