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今日 21:58 國際財經

道指早段漲逾200點 聚焦儲局動向

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美股周二早段向好，道指漲逾200點，市場密切關注聯儲局官員的講話，以評估美國利率未來的走勢。

截至本港時間晚上9時58分，道指報25075點，漲255點或1.03%；標普500指數報2769點，升25點或0.92%；納指報7408點，上揚75點或1.03%。

聯儲局將在芝加哥召開為期兩日、主題為「貨幣政策策略、工具及溝通實踐」的會議，部分重要聯儲局官員將參加會議並發表講話，其中包括主席鮑威爾，市場期望從講話中獲得美國利率去向的啟示。芝商所CME聯邦基金利率期貨顯示，市場認為聯儲局12月減息的機會率接近98%，同時亦預期年底前聯儲局將至少兩次下調息率25點子。

中美貿易戰方面，內地商務部指美方以貿易逆差為由，頻繁採取單邊主義和保護主義措施，挑起中美經貿摩擦。同時，在中美經貿磋商中，美方企圖將自身利益訴求強加於中國，是典型的貿易霸凌主義行為。同時，亦指美方從中美貿易中獲益巨大，故「吃虧」論完全站不住腳，而美國本屆政府自上任以來，罔顧全球利益，堅持「美國優先」，藐視國際責任和義務，肆意動用政府力量打壓他國企業，擾亂全球產業鏈、供應鏈。

數據方面，美國稍後將公布4月工廠訂單及耐用品訂單終值。

個股方面，雖然通用電氣(GE)據報涉嫌為出售醫療儀器而賄賂中國官員，正被美國證監會(SEC)調查，但股價早段仍跟隨大市升逾1%。

油價走低，紐約期油現時每桶報53.17美元，跌0.08美元或0.15%；布蘭特期油亦跌0.22美元或0.36%，報每桶61.06美元。

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