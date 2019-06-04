國際財經 即巿股評

今日(6月4日)中午澳洲儲備銀行一如市場預期宣佈減息四分之一厘至歷史低位1.25%，為2016年8月以來首次減息。議息聲明表示全球經濟前景仍然合理，但貿易問題的不確定性有所上升，調整利率是為了進一步支持經濟。由於此次降息已是市場預期之內，加上議息聲明並沒有明顯提及未來進一步減息的空間，因此澳元/美元在消息公布後反而短線衝高20點至0.6989，創下自5月14日以來的兩周新高。

不過，澳元/美元的升勢似乎並不穩固，午後一度回吐至0.6952，目前再度回升至0.6978附近。儘管澳元/美元自5月24日升破日線圖的下降通道頂部0.6900後已展開新一輪技術反彈，並在日線圖形成小型的上升通道，但若澳元/美元在短期內未能有效突破0.6990/0.7000(從0.7202至0.6861下跌浪的38.2%斐波納契回吐水平)，後市仍有機會再度跌破0.6900並重拾跌勢，下望0.6800水平。

事實上，澳元/美元此輪反彈很大程度上受益於市場投資者對於美國聯儲局今年減息預期的升溫，但始終中美貿易戰的升級勢將影響全球經濟增長前景，更遑論美國總統特朗普亦曾考慮向澳洲加徵關稅，澳洲下半年仍有機會再度減息。因此，澳元未來的反彈空間難以樂觀，投資者仍適宜逢高沽空澳元。

策略方面，早前於5月30日所定的買盤已取消。短期待澳元/美元反彈至0.7000-0.7020沽出，下望0.6820，升穿0.7055止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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