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今日 18:37 國際財經

歐股中段回升 觀望鮑威爾講話

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貿易戰持續擴散，惟市場觀望聯儲局主席鮑威爾稍後會否釋出減息的暗示，以應對全球經濟恐轉弱的風險，歐洲股市中段掉頭回升。

截至本港時間傍晚6時36分，英國富時100指數報7199點，升14點或0.21%；德國DAX指數報11911點，升118點或1.01%；法國CAC 40指數報5254點，升13點或0.25%；意大利富時MIB指數報20119點，漲244點或1.23%。

道指期貨暫報24994點，升125點。

中國近日發表《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，負責對華談判的美國貿易代表和財政部發表聯合聲明回應，指中國最近發表的公開聲明，以及白皮書是在玩一種推卸責任的遊戲。美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)亦稱，經歷數十年來各種不公平貿易措施後，美國如今希望能與中國「公平競爭」。

數據方面，歐羅區5月消費物價調和指數(HICP)初值按年升1.2%，升幅不及市場預期的1.3%。歐羅區4月失業率為7.6%，預期為7.7%。

英國5月建築業採購經理指數(PMI)為48.6，低於預期的50.5，為去年3月以來新低。美國稍後將公布4月工業訂單，預料按月跌1%。

油價下跌，紐約原油期貨現時每桶報52.86美元，跌0.39美元或0.73%；倫敦布蘭特期油報60.79美元，跌0.49美元或0.8%。

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