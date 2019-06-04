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今日 16:47 國際財經

美日下周華盛頓舉行貿談工作磋商

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日本經濟再生大臣茂木敏充宣布，美日貿易談判的工作磋商將於下周一及周二(10及11日)在美國華盛頓舉行。

茂木敏充在內閣會議後表示，美日將圍繞農產品和工業製品的關稅領域，確認現狀和彼此立場，以加快今後的部長級談判。

日本出席磋商的有指揮談判的內閣官房及外務省、農林水產省、經濟產業省的幹部。茂木表示，預料將與美國貿易代表萊特希澤進行某種對話，但現階段尚未敲定時間和形式。

二十國集團(G20)峰會將於本月28日起一連兩日在大阪市召開，屆時美國總統特朗普將會出席。

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