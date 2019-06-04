國際財經

中美貿易戰況膠着之際，美墨貿易紛爭拉開序幕，全球經濟恐將轉弱；同時，聯儲局主席鮑威爾將發表講話，投資者觀望他會否釋出有關減息的暗示，多項不明朗因素籠罩大市，歐洲股市早段走軟。

截至本港時間下午3時41分，英國富時100指數報7154點，跌30點或0.42%；德國DAX指數報11757點，跌35點或0.3%；法國CAC 40指數報5202點，跌39點或0.75%；意大利富時MIB指數報19854點，跌19點或0.1%。

道指期貨暫報24934點，升65點。

中美貿易角力持續。中國近日發表《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，負責對華談判的美國貿易代表和財政部發表聯合聲明回應，指中國最近發表的公開聲明，以及白皮書是在玩一種推卸責任的遊戲。

正在英國進行國事訪問的美國總統特朗普在Twitter帖文，指美國向中國貨品徵收關稅，未見帶動成本或通脹上升，但卻獲取數以十億美元計的金錢。至於美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)亦稱，經歷數十年來各種不公平貿易措施後，美國如今希望能與中國「公平競爭」。

美墨恐拉開貿易戰幔，墨西哥正在評估如何回應美國對其所有產品加徵關稅的威脅，包括可能採取反制措施，但希望能夠先進行磋商解決問題。墨國官員批評，威脅要加徵的關稅對兩國都有害，尤其是對消費者和就業的衝擊，將遠遠超過對墨西哥每年約3500億美元輸美產品的直接金額影響。

反壟斷風暴重拳打擊科技股，路透引述消息人士報道，美國司法部已經獲得調查蘋果公司的司法權，調查重點集中於蘋果是否涉嫌違反反壟斷法。除蘋果外，科技股FANG中的3隻重磅股，包括谷歌、Facebook和亞馬遜據報悉數遭遇同類調查。

另外，今年在聯儲局公開市場委員會(FOMC)擁有投票權、貨幣政策立場被外界視為「聯儲局大鴿派」的聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德表示，局方可能很快就有足夠理由減息，以便刺激通脹。

貿易爭拗可能導致全球經濟放緩，打擊石油需求，但沙地能源大臣法利赫表明，近期油價跌勢並沒有根據，預期油組將致力維持油價穩定，油價個別發展。紐約原油期貨現時每桶報53.32美元，升0.07美元或0.13%；倫敦布蘭特期油報61.26美元，跌0.02美元或0.03%。

歐羅區今日稍後將5月調和CPI數據，市場預期按年增長1.3%。美國4月工業訂單料按月跌1%。