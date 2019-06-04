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因應近年串流影音的強勢發展，蘋果公司(Apple)在「全球開發商大會」(WWDC)中，正式發表新版macOS 10.15 Catalina，同時宣布把推出18年的iTunes一分為三，拆解成Apple Music、Apple TV與Apple Podcasts全新的應用程式，iTunes平台服務正式結束。

蘋果表示，macOS版的Apple Music除了支援音樂播放外，還將提供用戶個人化的音樂推薦功能；Apple TV則可讓用戶購買喜愛的電影，並可直接播放4K HDR高畫質電影、支援Dolby Atmos全景聲音效；提供播客節目收聽的Apple Podcasts，將會具備有機器學習的功能，並進一步提供用戶可以更快速地搜尋喜愛的Podcast節目內容。全新一代的macOS 10.15版，預計秋季正式登場，7月則會推出開發者版本。

iTunes自2001年推出以來，推動傳統音樂產業變革，也改變了體驗影音娛樂的方式。隨着智能流動裝置普及，多媒體服務不斷增加，iTunes服務與功能也愈來愈龐雜，加上串流影音、串流音樂崛起，iTunes終於要走入歷史。

iTunes退役後，蘋果流動裝置的同步、備份與管理工作，會在macOS更新到10.15 Catalina後，轉移給Finder，只要將裝置連到MacBook就會由Finder進行同步處理，以後也不會再看到iTunes彈出的畫面。