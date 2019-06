國際財經

由瑞銀集團牽頭、逾10家金融企業參與發展區塊鏈技術,計劃利用類似比特幣的代幣進行結算跨境交易。

來自美國、歐洲和日本的14家金融企業包括多家大型銀行,已成立一家名為Fnality International的新公司,發展一種多功能結算幣(utility settlement coin或USC)的代幣,有關的總投資額5000萬英鎊(4.93億港元)。

USC代幣將由存放於央行的銀行自有貨幣作為後盾,其既可作為支付設施,也可是包含完成交易的所需資訊的通訊工具,料可削減交易的時間與成本。計劃已進行4年,或預示銀行業採用區塊鏈技術已進入新階段。

Fnality行政總裁Rhomaios Ram表示,公司正與多個國家的監管機構合作,冀獲得必要的批准。

除了瑞銀,參與計劃的金融企業還包括巴克萊集團(Barclays)、納斯特(Nasdaq)、瑞信(Credit Suisse)、紐約梅隆銀行(Bank of New York Mellon)、加拿大帝國商業銀行(Canadian Imperial Bank of Commerce)、道富銀行及信託(State Street Bank and Trust)、西班牙國家銀行(Banco Santander)、德國商業銀行(Commerzbank)、荷蘭國際集團(ING)、KBC、萊斯銀行(Lloyds Banking)、三菱日聯金融集團(Mitsubishi UFJ Financial),及三井住友銀行(Sumitomo Mitsui Banking)。