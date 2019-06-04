國際財經

快意佳士拿(FCA)和雷諾(Renault)據報已同意，將合併後業務的歐洲總部設在法國，旨在希望得到巴黎政府支持合併交易。

《華爾街日報》引述知情人士稱，法國政府與FCA仍在討論一系列其他讓步，其中包括是否確保法國政府在合併後，於公司的董事會佔有一個席位。同時，雷諾董事會準備正式考慮FCA的收購提議。

法國政府擁有雷諾15%的股份，在該車企的董事會佔有兩個席位。據悉，法國政府正在爭取一個有保障的董事會席位，並要求合併後公司行政總裁塞納爾(Jean-Dominique Senard)的商定任期至少為4年。此外，巴黎方面還要求合併後公司保留雷諾與日產汽車(Nissan)和三菱汽車(Mitsubishi)的聯盟。

據悉，法國政府看到這筆交易的好處，包括創造一家在美國擁有強大影響力的歐洲汽車製造巨頭，但希望交易雙方能夠充分保證法國的就業和工廠得以保留。法國官員認為，如果他們提出的要求中至少一部分能夠被接受，那麼合併交易將更容易得到法國政界支持。

報道又引述了解FCA想法的人士表示，將抵制來自法國政府任何可能削弱合併理由的要求。消息指出，FCA位於都靈的運營總部將在合併後保持其重要性，料將出任合併後公司主席的FCA主席埃爾康(John Elkann)會在意大利都靈有一處居所。這長期以來一直被視為對該公司意大利業務的保障。

日產社長兼行政總裁西川廣人稍早前稱，倘若雷諾和FCA成功合併，日產必須調整與雷諾的關係。