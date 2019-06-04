國際財經

Twitter收購檢測網絡操縱行為的Fabula AI，期望能夠改善平台對話環境。

《華爾街日報》報道，總部位於倫敦的Fabula AI專注於圖形深度學習領域，利用算法來識別虛假新聞。該公司將在初期幫助Twitter改善對話的環境，其他優先事項包括打擊垃圾郵件和濫用訊息行為。

Twitter和Facebook目前紛紛採取措施打擊各自平台上的虛假賬戶、欺凌和仇恨言論等行為。Twitter已使用機器學習算法來檢測違規推文以進行審核，效率高於靠用戶標記違規推文。