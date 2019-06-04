訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:58 國際財經

Twitter購Fabula AI冀改善平台環境

放大圖片

Twitter收購檢測網絡操縱行為的Fabula AI，期望能夠改善平台對話環境。

《華爾街日報》報道，總部位於倫敦的Fabula AI專注於圖形深度學習領域，利用算法來識別虛假新聞。該公司將在初期幫助Twitter改善對話的環境，其他優先事項包括打擊垃圾郵件和濫用訊息行為。

Twitter和Facebook目前紛紛採取措施打擊各自平台上的虛假賬戶、欺凌和仇恨言論等行為。Twitter已使用機器學習算法來檢測違規推文以進行審核，效率高於靠用戶標記違規推文。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。