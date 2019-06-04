國際財經

特斯拉(Tesla)據報多年來一直通過向其競爭對手，包括通用汽車(GM)和快意佳士拿(FCA)出售聯邦溫室氣體排放額度，從而獲得大量資金。

特斯拉所在的加州規定，汽車製造商按照其在該州汽車市場中所佔份額出售零排放汽車或者ZEV。如果汽車製造商沒有銷售足夠數量的無污染汽車，那麼必須購買其競爭對手的排放額度來彌補差額。

外電報道，自2010年以來，特斯拉通過向其他汽車製造商出售排放額度，已經創造了近20億美元(156億港元)的收入。

今年2月，通用汽車和FCA首次披露，他們與特斯拉達成排放額度購買協議。

特斯拉不僅在美國，在歐洲也在創造類似收入。英國《金融時報》報道，FCA實現了與特斯拉的聯營，並同意向後者支付數億歐羅，以將其電動汽車納入產品行列，從而使所售汽車的平均二氧化碳排放量降至歐盟規定內的範圍，避免遭受巨額罰款。分析稱，雖然FCA計劃在未來出售混動或電動汽車，但預期只有低銷量，如果沒有與特斯拉的聯營，那麼幾乎達不到歐盟的排放新規。

目前，美國大部分汽車製造商依然依賴購買信用額度來達到該國環保要求。美國環保署發現，2017年，所有美國汽車製造商都符合排放規則，但大部分汽車公司都是通過購買信用額度以達到要求。