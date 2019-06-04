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今日 10:33 國際財經

白宮經濟顧問擔憂貿易戰及債務問題

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將於短期內離職的白宮經濟顧問委員會主席哈塞特(Kevin Hassett)，對美國貿易戰和高企債務問題導致的後果表示擔憂，認為美國必須降低政府債務。

他稱，由於美國與中國及墨西哥的貿易緊張局勢加劇，當地經濟前景面臨風險亦升溫。

對於美國要求墨西哥阻止非法移民穿越邊境，否則將上調對墨西哥的關稅至25%，哈塞特指出，對墨西哥的經濟損害將會大於對美國的損害。

雖然他維持預期今年美國經濟增長有機會達3%，不過他預計第二季的增長率將放慢至接近2%，因為儘管就業和工資增長強勁，但其他經濟指標卻疲弱。

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