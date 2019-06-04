國際財經

美國飛機製造商波音(Boeing)行政總裁(CEO)米倫伯格(Dennis Muilenburg)表示，將於本周與航空監管機構共同進行模擬737 MAX型號飛機測試預備工作，計劃很快展開該機的復飛程序。他期望，今年底前可以得到監管機構准許該款機全面復飛。

他接受CNBC電視台訪問時指出，波音已完成所有737 MAX軟件更新安排，美國航空管理局(FAA)參與安排737 MAX型號飛機模擬測試的預備工作，而完成模擬測試後，波音將安排一架737 MAX機正式進行飛行測試。