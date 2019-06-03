國際財經

貿易戰陰霾正拖累美國以至全球經濟，美國10年期國債孳息周一跌穿2.1厘，為21個月新低；股市投資者對後市普遍審慎觀望，美股表現反覆，道指收市回穩微漲；科技股則在反壟斷風暴重拳打擊下成為重災區，並拖累納指大幅下滑。美元受壓，避險資產則繼續受追捧，日圓揚升至近6個月高，金價也創3個月高。

美股在6月第一個交易日個別發展，納指曾急挫2.15%，因有報道稱美國司法部等機構對四大科技股FANG，包括Google(谷歌)、Facebook、蘋果和亞馬遜分別展開反壟斷調查，拖累谷歌母公司Alphabet及另外三間公司股價分別下滑6.12%、7.51%、1.01%和4.64%；紐約交易所FANG+指數收市跌3.5%，創下5月13日以來最大單日跌幅，並且已是連跌四個交易日；連同Netflix在內的五大科技股FAANG，盤中市值一度蒸發1700億美元。

納指步入技術調整區

納指收市仍挫1.61%，報7333點，由4月底的高位8176點水平，至今已回調超過一成，技術上已步入調整區。

道指早段跌逾百點後，曾倒升120點，高見24935點，尾段最多再回落134點，低位觸及24680點，但收市仍微升4點，報24819點，電訊股Verizon彈升3.74%，為升幅最大的道指成分股。標指則跌0.28%，收報2744點，原材料股和能源股造好，令標指跌幅受限制。分析員表示，在美國與中國及墨西哥的貿易糾紛有解決希望之前，市況將繼續波動。

多家大行預料聯儲局為挽救經濟，下半年將減息。高盛報告指出，若貿易戰持續，美國經濟增長恐放緩，把今年下半年增長預測調降0.5個百分點，至2%，聯儲局期內減息機會大增。聯邦基金利率期貨市場顯示，9月減息0.25厘或以上的機會達87%；到12月，累積減息0.5厘或以上的機會率更有76%。

今年在聯儲局公開市場委員會(FOMC)擁有投票權、貨幣政策立場被外界視為「聯儲局大鴿派」的聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德表示，局方可能很快就有足夠理由減息，以便刺激通脹。

日圓受捧 近半年最強

歐股先跌後回升，法股高收0.65%，英股和德股也分別有0.32%及0.56%的進賬。日股一度跌至4個月低位，最後收挫0.9%，不過在南韓和印度支持下，亞股整體仍向上，MSCI亞太指數（不計日本）升0.4%。

日圓和黃金發揮避險作用，日圓兌美元曾闖上近半年高，最強見107.89日圓，尾段仍漲0.21%，報108.07日圓。每百日圓兌港元一度升穿7.26，高見7.2644。紐約8月期金收市升1.3%，每盎斯報1327.9美元。美元廣泛下跌，美滙指數尾段跌0.52%，報97.24。歐羅兌美元則升0.68%，報1.1243美元。

沙地阿拉伯稱石油出口國組織(OPEC)和其他產油國將繼續控制全球原油供應，以避免供應過剩情況出現，令油價一度反彈，但市場憂慮貿易戰或拖累全球經濟轉弱，紐約期油收市回落0.5%，每桶報53.25美元；布蘭特期油則跌1.2%，每桶收報61.28美元。

數據方面，供應管理學會(ISM)製造業指數從4月的52.8跌至5月的52.1，是2016年10月以來最低水平，儘管高於50，顯示行業仍有增長，分析員本來預期回升至53。4月份建築開支也令人失望，市場預期升0.4%，但實際數字持平。