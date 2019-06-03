國際財經

摩根士丹利、高盛及花旗等多間大型銀行相繼下調美國增長預期，加上經濟數據差於市場預期，不利華爾街投資氣氛，美股周一反覆受壓，道指尾段下滑超過100點。市場陸續傳出，美國司法部對谷歌、Facebook和蘋果公司展開反壟斷調查，拖累FANG重磅科技股急挫，納指尾段下滑超過2%，技術上墜入調整區。

截至本港時間凌晨約3時11分，道指報24697點，回落117點或0.47%，再度下試盤中低位，而早段曾回升120點，高見24935點；標普500指數現時報2730點，下跌21點或0.78%；納指報7299點，下挫153點或2.06%，納指稍早時已由4月時創下的歷史高位回落超過10%，技術上陷入調整區。

個股方面，Alphabet急挫6.58%，Facebook更大跌7.87%，亞馬遜都下滑5.29%；蘋果則由升轉跌，暫下滑1.36%，中段最多挫2.74%，而早段一度上揚1.62%；微軟則回落3.31%，暫時為表現最差的道指成分股。中國有關部門稍早決定立案調查聯邦快遞，股價現時回落1.42%。波音跌1.60%，集團承認部分737機翼零件有問題。

作為美國經濟重要前瞻指標的5月ISM製造業採購經理指數(PMI)報52.1，遠差過市場預期53，創2016年10月以來新低。另外，5月Markit製造業PMI終值亦僅為50.5，創2009年9月以來最低。

摩根士丹利首席經濟學家兼全球經濟部門主管Chetan Ahya日前發表報告指出，全球經濟最快可能在9個月後開始衰退。高盛亦認為，聯儲局減息的可能性已上升，但還不足以將減息作為基本預測，預計第二季經濟增長率為1.1%，一周多前預期為1.3%。

儲局鴿派:或有足夠理由減息

今年在聯儲局公開市場委員會(FOMC)擁有投票權、貨幣政策立場被外界視為「聯儲局大鴿派」的聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德表示，局方可能很快就有足夠理由減息，以便刺激通脹。

美國三藩市聯邦儲備銀行總裁Mary Daly表示，對於利率的立場是保持耐心，直到美國經濟增長前景變得更加明朗。如果通脹顯示不出復甦跡象，聯儲局將考慮減息。

中美貿易進展持續不明朗，內地國務院昨日發表《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，就貿易緊張局勢發表正式對外官方聲明。正在荷蘭訪問的美國國務卿蓬佩奧指出，總統特朗普希望確保中國和美國企業以平等地位做生意。

歐洲方面，特朗普抵達英國進行國事訪問。特朗普表示支持不影響全球經濟穩定性的英國脫歐。歐股回升，英國富時100指數報7184點，升23點或0.32%；德國DAX指數報11792點，升65點或0.56%；法國CAC 40指數報5241點，升33點或0.65%；意大利富時MIB指數報19874點，升72點或0.36%。

美債10年期孳息創20個月低

市場對美國經濟陷入衰退的憂慮仍在加劇，10年期美債孳息現時回落6.13個基點，報2.069厘，創20個月新低。ICE美滙指數則下挫0.60%，報97.17，歐羅急升0.82%，至1.1259美元。

國際油價偏軟，紐約7月期油收市回落0.5%，每桶報53.25美元；在電子交易時段的跌幅進一步擴大至1.33%，暫報52.79美元。