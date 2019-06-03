國際財經

摩根士丹利、高盛及花旗等多間大型銀行相繼下調美國增長預期，加上經濟數據差於市場預期，不利華爾街投資氣氛，美股周一反覆受壓。其中，美國司法部對谷歌展開反壟斷調查，拖累母公司Alphabet、Facebook和亞馬遜等重磅科技股急挫，納指中段下滑超過1.4%，技術上墜入調整區。

截至本港時間凌晨約零時28分，道指報24754點，回落60點或0.25%，已貼近盤中暫時最低位24701點，早段則一度回升120點，高見24935點；標普500指數報2738點，下跌13點或0.49%；納指報7348點，下挫105點或1.41%，納指現時已由4月時創下的歷史高位回落超過10%，技術上陷入調整區。

個股方面，Alphabet急挫6.62%，Facebook亦大跌8.84%，亞馬遜都下滑4.43%，蘋果則站穩，暫反彈0.24%。中國有關部門稍早決定立案調查聯邦快遞，股價現時回落1.19%。波音跌1.42%，集團承認部分737機翼零件有問題。

作為美國經濟重要前瞻指標的5月ISM製造業採購經理指數(PMI)報52.1，遠差過市場預期53，創2016年10月以來新低。另外，5月Markit製造業PMI終值亦僅為50.5，創2009年9月以來最低。

摩根士丹利首席經濟學家兼全球經濟部門主管Chetan Ahya日前發表報告指出，全球經濟最快可能在9個月後開始衰退。高盛亦認為，聯儲局減息的可能性已上升，但還不足以將減息作為基本預測，預計第二季經濟增長率為1.1%，一周多前預期為1.3%。

美國三藩市聯邦儲備銀行總裁Mary Daly表示，對於利率的立場是保持耐心，直到美國經濟增長前景變得更加明朗。如果通脹顯示不出復甦跡象，聯儲局將考慮減息。

中美貿易進展持續不明朗，內地國務院昨日發表《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，就貿易緊張局勢發表正式對外官方聲明。正在荷蘭訪問的美國國務卿蓬佩奧指出，總統特朗普希望確保中國和美國企業以平等地位做生意。

歐洲方面，特朗普抵達英國進行國事訪問。特朗普表示支持不影響全球經濟穩定性的英國脫歐。歐股回升，英國富時100指數報7184點，升23點或0.32%；德國DAX指數報11792點，升65點或0.56%；法國CAC 40指數報5241點，升33點或0.65%；意大利富時MIB指數報19874點，升72點或0.36%。

市場對美國經濟陷入衰退的憂慮仍在加劇，10年期美債孳息現時回落1.74個基點，報2.112厘，早段一度低見2.074厘，跌幅高達5.6個基點。ICE美滙指數則下跌0.26%，報97.49，歐羅急升0.46%，至1.1218美元。

國際油價偏軟，紐約期油現時回落0.30%，每桶報53.34美元。倫敦布蘭特8月期油倒退0.39%，報61.75美元。