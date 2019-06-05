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為報復美方5月10日起把2000億美元中國進口商品加徵關稅率由10%提高至25%，中國對600億美元清單美國商品加徵關稅介乎5%至25%的反制措施已於上周六(6月1日)零時生效。就在中美貿易戰升級翌日，國務院新聞辦公室發表《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書。

美國總統特朗普曾洋洋得意地自稱「關稅人」(Tariff Man)，白皮書亦不點名批評「2017年新一屆美國政府上任以來，以加徵關稅等手段相威脅，頻頻挑起與主要貿易夥伴之間的經貿摩擦。」在中美貿易談判方面，白皮書臚列了從2018年2月經貿磋商啟動以來3次較重要的波折，直斥「每次波折都源於美國的違背共識、出爾反爾、不講誠信」。

最新導致雙方貿易爭拗陷入嚴重僵局的例子是，「(去年)12月1日，中美兩國元首在阿根廷20國集團領導人峰會期間舉行會晤，就雙邊經貿問題達成重要共識，同意停止相互加徵新的關稅，在90日內加緊開展磋商……然而，美國政府得寸進尺，採取霸凌主義態度和極限施壓手段，堅持不合理的高要價，堅持在協議中寫入涉及中國主權事務的強制性要求，導致雙方遲遲未能彌合剩餘分歧。2019年5月6日(北京時間)，美國不負責任地指摘中國立場『倒退』，企圖將談判迄未完成的責任歸咎於中國……。」

白皮書也提及近期的「華為事件」，狠批「美國政府以所謂國家安全的『莫須有』名義，連續對華為等多家中國企業實施『長臂管轄』制裁」。

最後，白皮書指出「雙方在經貿領域的分歧和摩擦，最終需要通過對話和磋商來解決」，但強調必須相互尊重「對方社會制度、經濟體制、發展道路和權利……不挑戰『底線』，不逾越『紅線』，不能以犧牲一方的發展權為代價，更不能損害一國的主權」。白皮書可說是中國為未來貿談「亮劍」之舉。

儘管白皮書必然站在中方立場出發，但不失為中美貿易戰的第一份具體文字記錄。至於這份白皮書會令中美關係進一步惡化，抑或促使雙方重回談判桌，端視美國從哪一個角度解讀。

港股方面，恒指昨續受制27000點，收報26893點。本欄早前提及，港股中線市寬去年10月4日跌穿30%的支持區底後，直到11月7日才重返支持區內，代表嚴重超賣狀態維持了一個多月。今次中線市寬是5月8日失守30%，倘歷史重演，最快下周初便會升至支持區，而嚴重超賣情況若改善，恒指應可反彈。

不過，EJFQ系統反映弱勢股沽壓的弱勢股指數近日雖然由40個月高位大幅回落，惟仍未顯著跌穿40%，換句話說，恒指短線急挫風險尚未完全解除。

附【右圖】所見，即使恒指超賣反彈，估計在27000點至27400點的成交量密集區或蟹貨區已有阻力。

信報投資研究部

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