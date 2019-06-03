國際財經 即巿股評

雖然市場擔心英國硬脫歐的可能性上升以及歐洲議會選舉結果令未來歐盟政策更加不明朗，但倫敦金在上周初並沒有因為避險需求上升而錄得明顯升幅，皆因避險資金大部分轉至債市，美國兩年期國債息率跌至逾一年新低1.908%。

不過，隨着美債息率下跌，債市吸引力開始下降，加上上周四晚(5月30日) 美國總統特朗普威脅將對墨西哥所有輸美商品徵稅，直至非法移民停止從墨西哥入境美國，以及中國在上周五(5月31日)宣布建立「不可靠實體清單」制度、提高關稅等針對美國的貿易反制措施，令投資者對於全球經濟衰退的憂慮再度加劇，避險資金開始借勢進軍滙市和商品市埸，倫敦金從上周四(5月30日)低位1274.88美元，一直飆升至今日(6月3日)最高1315.54美元，在短短兩個交易日內大漲逾40美元。

另外，同受避險資金追棒的美元/日圓和美元/瑞郎則分別跌至近半年低位108.03和近兩個月低位0.9951。未來需留意美國將於本周五(6月7日)公佈5月非農就業數據，屆時或會影響倫敦金走勢。

技術分析方面，倫敦金已升穿日線圖的下降通道頂部阻力並創逾兩個月新高1315.54美元，若短期內能進一步突破1315至1316美元阻力(從2月20日高位1346.48美元至5月2日低位1266.1美元下跌浪的61.8%斐波納契回吐水平)，金價或有機會進一步向上挑戰1320美元甚至1328美元水平。除非本周公布的美國經濟數據仍然強勁(尤其是本周五的非農就業數據)或者中美貿易緊張趨勢有緩和跡象，否則倫敦金將會繼續受避險需求的支持而進一步上揚。

交易策略方面，我們根據5月27日策略於1280美元建立的倫敦金買盤已於1300美元平倉，獲利20美元。短期內待倫敦金回落至1294-1296美元區域買入，上望1326美元，跌穿1290美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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