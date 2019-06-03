國際財經

中美貿易戰短期內難以解決，美國總統特朗普卻威脅加徵墨西哥進口貨品關稅，市場對經濟陷入衰退的憂慮重燃，歐洲股市中段偏軟。

截至本港時間傍晚6時31分，英國富時100指數報7142點，跌18點或0.26%；德國DAX指數報11720點，跌5點或0.05%；法國CAC 40指數報5205點，跌1點或0.03%；意大利富時MIB指數報19774點，跌27點或0.14%。

道指期貨暫報24758點，跌62點。

中國國務院昨日發表《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，就貿易緊張局勢發表正式對外官方聲明。白皮書反駁美國指中國「開倒車」的說法，並炮轟美國才是在談判中三度出爾反爾，又指摘在多個問題上得寸進尺，經貿磋商嚴重受挫「責任完全在美國政府」。

特朗普表示，如果墨西哥不阻止主要來自中美洲的非法移民越境進入美國，將於下周一(10日)對墨西哥商品徵收5%的關稅，並威脅將逐步提升至25%。分析認為，這或將對墨西哥造成重大經濟打擊，因該國80%出口商品都流向美國。

數據方面，歐羅區5月製造業採購經理指數(PMI)終值為47.7，符合預期，但低於4月的47.9。德國5月製造業PMI終值跌至44.3，與初值相同且符合預期，但接近2012年以來最低位。法國5月製造業PMI終值由4月的50升至50.6，與初值相同並符預期。

英國5月製造業PMI由4月的53.1大跌至49.4，為2016年7月以來最低，亦低於預期的52。另外，預計美國稍後公布的上月ISM製造業指數料升至53。

油價先跌後回升，紐約原油期貨現時每桶報53.98美元，升0.48美元或0.9%；倫敦布蘭特期油報62.27美元，升0.28美元或0.45%。