國際財經

馬來西亞航空行政總裁Izham Ismail表示，鑑於全球對波音737 MAX客機的禁飛現狀，馬航正在對購入25架該機型客機的訂單進行謹慎考慮，或把原定於明年7月進行首次交付的計劃押後。他說，馬航會就交付計劃與波音進行討論。

另外，他指出，馬航於國內及東南亞地區都面臨著激烈的競爭，已於2月批准了一份重組計劃，並將於下一次董事會會議上進行討論。他拒絕透露計劃的具體細節，明言馬航將削減成本，但仍會是一家提供全方位服務的航空公司。與此同時，馬航還計劃與更多航空公司合作進行聯合運營。