中國財經 國際財經

美國政府目前一直專注於貿易關稅，但當關稅的潛力耗盡時，美國總統特朗普可能會開始質疑為什麼美國基金投資數千億美元於中國國家支持的股票和債券公司，或會使用OFAC權力命令他們剝離。

獨立股評人David Webb指出，特朗普政府目前忽略了另一個有力的制裁手段，即資本控制；如果美國下一步要求其公民拋售其持有的中國股票、債券，他不會感到意外。

他表示，在特朗普政府意識到數千億美元的美國養老基金、共同基金、基金會、捐贈基金和401(k)退休計劃投資於在內地、香港和美國上市的中資股票和債券，當中有不少受中國政府控制或嚴重受中國政府管制。

世界上一些最大的資產管理公司總部設在美國，不僅管理美國公民的資產，還管理全球其他公民的資產。他舉例，富達(Fidelity)、貝萊德(Blackrock)和資本集團(Capital Group)等將總部設在美國的世界巨頭資產管理公司，都有將其客戶的資金投資於中國資本市場。相反，中國對資本外流的管控非常嚴格，比如限制每個公民每年只可在海外提取10萬元人民幣。

David Webb以2018年4月美國制裁俄鋁(00486)為例子，說明OFAC有權力作出資本控制。當時OFAC命令美國人民撤資，並停止與俄鋁做生意。

OFAC可能首先被用來命令美國人從所有中國國有控股公司，例如銀行、石油和石化行業等進行剝離，然後將目標轉向「私營公司」，而這些公司部分與共產黨有關聯，並非如他們聲稱的是「私營」。