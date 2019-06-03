國際財經

中美在貿易爭拗上各不相讓，市場預期兩國的貿易戰短期內難以解決之際，美國總統特朗普再燃點起另一個貿易火頭，威脅加徵墨西哥進口貨品關稅。消息引發全球金融市場震盪，投資者對經濟陷入衰退的憂慮重燃，歐洲股市早段下滑。

截至本港時間下午3時40分，英國富時100指數報7098點，跌63點或0.89%；德國DAX指數報11640點，跌86點或0.74%；法國CAC 40指數報5169點，跌38點或0.74%；意大利富時MIB指數報19623點，跌178點或0.9%。

道指期貨暫報24640點，跌180點。

中美貿易戰況膠着，中國國務院昨日發表《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，就貿易緊張局勢發表正式對外官方聲明。白皮書反駁美國指中國「開倒車」的說法，並炮轟美國才是在談判中三度出爾反爾，又指摘在多個問題上得寸進尺，經貿磋商嚴重受挫「責任完全在美國政府」。

中方又重申，涉及核心利益的重大原則問題上決不會讓步，並首次列出貿談底線，對達成協議提出3項前提：美國須取消全部加徵關稅；採購要符合實際；確保協議文本平衡，符合雙方共同利益。

另一邊廂，特朗普表示，如果墨西哥不阻止主要來自中美洲的非法移民越境進入美國，將於下周一(10日)對墨西哥商品徵收5%的關稅，並威脅將逐步提升至25%。墨西哥國家農業委員會警告，如果美國落實對墨西哥加徵關稅，墨方將採取「外科手術式」報復性關稅的行動。分析認為，這或將對墨西哥造成重大經濟打擊，因該國80%的出口商品都流向美國。

另外，美國總統特朗普發行政命令，終止對印度的發展中國家普惠制待遇，將於周三(5日)起生效。華府亦計劃取消給予土耳其的普惠制待遇，因認為土耳其經濟已足夠發達，不應再享有進入美國市場的優惠待遇。

摩根士丹利警告，倘若中美兩國貿易糾紛進一步升級，全球經濟9個月後可能陷入衰退。加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)亦認為，美國總統特朗普的關稅舉措在市場遠非便宜的時候升級，標普500指數從4月觸及的峰值回調10%到2650點的可能性正在增加。

貿易戰線擴大引發市場對全球經濟放緩的憂慮，擔心石油需求為之停滯，拖累油價持續下滑。紐約原油期貨現時每桶報53.04美元，跌0.46美元或0.86%；倫敦布蘭特期油報61.15美元，挫0.84美元或1.36%。

德國、歐羅區今日稍後將公布5月製造業PMI終值，市場預期分別持平於44.3及47.7。至於美國上月ISM製造業指數料升至53。