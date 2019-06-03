國際財經

墨西哥將派員赴美尋求解決關稅危機，美國總統特朗普要求墨西哥立即遏止非法移民潮。

特朗普批評，墨西哥是美國的施虐者，索取但從不給予，並重申其關稅威脅。其後，他發推文指，墨西哥將派遣一個大型代表團參與邊境問題磋商。問題是，他們已經「說」了25年了，華府要看到的是行動，而不是空談，認為如果墨西哥願意，一天之內解決邊境危機。否則，美國企業和就業機會將回到美國。

特朗普表示，如果墨西哥不阻止主要來自中美洲的非法移民越境進入美國，將於6月10日對墨西哥商品徵收5%的關稅。如果墨西哥未能滿足特朗普的要求，美國對墨西哥商品徵收的關稅將逐步提升至25%。這或將對墨西哥造成重大經濟打擊，因為墨西哥80%的出口商品都流向美國。

墨西哥外長埃夫拉德(Marcelo Ebrard)將擔任墨西哥代表團的團長，預計將於周三會見美國國務卿蓬佩奧，討論是次危機，不過墨西哥官員表示，他們在此之前還將舉行其他會晤；墨西哥經濟部長Graciela Marquez將於周一在華盛頓與美國商務部長羅斯會晤。兩國政府將在未來一周在華盛頓進行談判，以解決相關問題。

墨西哥總統奧夫拉多爾(Andres Manuel Lopez Obrador)周六表示，墨西哥不會加入貿易戰，但若特朗普真的實施關稅措施，他的政府將有「回應計劃」，但未談及細節。