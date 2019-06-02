國際財經

美國白宮署理幕僚長馬爾瓦尼(Mick Mulvaney)表示，不預期總統特朗普上周威脅告墨西哥實施關稅的說法會影響到美墨加協議的審理程序。

他接受霍士新聞網訪問時指出，特朗普是很認真看待向墨西哥徵關稅的建議，希望對方可全力協助阻截非法移民湧入美國。

另外，美國署理國土安全部長Kevin McAleenan接受有線新聞網訪問時表示，不覺得關稅措施可能導致墨西哥經濟惡化，以致更多非法移民湧入美國。

他希望，墨西哥與美國有150哩長的邊境，因此對方提供的協助，對堵塞非法移民進入美國有重要作用。