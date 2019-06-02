國際財經

美國威脅向所有從墨西哥進口貨品加徵5%關稅，墨西哥總統奧夫拉多爾(Andres Manuel Lopez Obrador)表示，可能收緊政策控制近期升溫的非法移民問題，以平息貿易戰的開打。

奧夫拉多爾指，墨西哥代表團周三將在華盛頓與美方舉行會談，將重申墨西哥一直努力阻止非法移民湧入美國，並已準備好在不違反人權的情況下，加強有關措施，以便與美國達成協議。他並預計談判將取得好成果。

奧夫拉多爾強調，墨西哥不會與美國進行貿易戰，但若華府落實向墨西哥貨品加徵關稅，墨西哥政府已有一套計劃應對。他並沒有提供計劃的詳細資料。

奧夫拉多爾稱，會盡一切努力通過對話與美國達成協議。但他表示，會保留墨西哥尋求國際仲裁解決問題的權利。

美國國務院則表示，國務卿蓬佩奧與墨西哥外長埃夫拉德(Marcelo Ebrard)通電話，指美墨邊境問題是兩國共同挑戰，希望雙方保持溝通和合作。

美國總統特朗普因不滿墨西哥打擊兩國邊境的非法移民不力，日前宣布從本月10日開始，向所有墨西哥進口的貨品加徵5%關稅，7月1日起關稅更上調至10%，接着每個月增加5個百分點，至10月1日稅率升至25%的上限，直至墨西哥大規模遏止美墨邊境的非法移民潮，才會停徵關稅。