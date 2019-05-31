國際財經

美國總統特朗普突然宣布向鄰國墨西哥加徵關稅，市場重燃對美國經濟陷入衰退的憂慮，歐美股市周五大跌，道指曾挫360點，即市低見24809點。投資者紛紛湧入避險資產，美債10年期孳息跌至近兩年低位，金價則上揚，紐油續瀉逾5%。

道指收市挫354點或1.41%，報24815點。標指跌1.32%，收報2752點，為3月8日以來首次收於200天移動平均線下方；電訊股和能源股領跌，分別下挫4.15%和1.61%，銀行股和工業股跌約1.5%。納指下滑1.51%，收報7453點，也收於200天線下方。在歐洲，英法德股市疲弱，以德股挫1.47%最傷，其餘都下滑約0.78%。亞股個別發展，日股急回1.6%。

本周累計，道指跌3.01%，為連跌六周，創2011年以來最長連跌周數；標指挫2.62%，為連跌四周；納指回落2.41%，也是連跌四周。5月累計，道指跌6.69%；標指挫6.58%，創2018年12月以來最大單月跌幅，並創2010年以來同期最大的5月跌幅；納指則倒退7.93%。

個別股份方面，電訊股Verizon股價急滑4.36%，為表現最差的道指成分股；金融股高盛下滑2.60%，美國運通都回吐1.74%；對貿易戰敏感的波音公司下挫2.36%，重型機械股Caterpillar都後退1.67%；油股埃克森美孚與雪佛龍同告回落逾1%。

科技股FAANG之中，Facebook急挫逾3%，亞馬遜與Netflix都跌超過2%，蘋果和Alphabet均回落超過1%。FAANG在5月累計下跌逾14%，創10年以來最差單月跌幅，期內市值蒸發約4000億美元。晶片股未止瀉，費城半導體指數下滑1.45%，5月累計挫16.7%，創逾10年來最大單月跌幅；蘋果5月累計回落逾12%。

摩通料儲局今年減息兩次

在墨西哥關稅的負面影響下，摩根大通轉軚，預期聯儲局今年將減息兩次，成為華爾街首間支持局方採取寬鬆貨幣政策的大行。此前該行認為，貨幣政策應偏於中性，即不傾向加息或減息。近日利率期貨數據顯示，聯儲局今年至少下調息率一次。

避險資產再受捧。美債10年期孳息曾跌見2.124厘，是2017年9月以來最低，大跌逾9個基點，與3個月債的孳息曲線倒掛擴至23個基點左右，意味經濟可能在一兩年內陷入衰退。紐約期金收市大漲1.5%，每盎斯報1311.1美元，為逾七周最高。避險貨幣日圓兌美元升1.14%，報108.37日圓。

債息低見2.124厘 紐油跌5%

美元走勢偏軟，美滙指數跌0.38%，報97.77，美元兌歐羅跌0.33%，報1.1168美元。貿易憂慮加上美國原油庫存降幅比預期少，再度推低油價。周四瀉近4%的紐約期油，周五收市再插5.5%，每桶報53.5美元，布蘭特期油也下跌3.6%，每桶收報64.49美元。

最新數據顯示，聯儲局作為通脹指標的核心個人消費開支平減指數（PCE）在4月按年升1.6%，高於3月的1.5%，惟未達2%目標。視作經濟主要支柱的消費開支期內升0.3%，高於預期的0.2%，但遠低過3月份數字。聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）周四表示，如果通脹持續低迷或外圍與金融風險危及美國經濟前景，當局將調整貨幣政策。

密歇根大學5月消費信心指數終值為100，低於初步公布的102.4，但仍然處8個月高位。芝加哥採購經理指數從4月的52.6揚升至5月的54.2。