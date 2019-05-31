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今日 04:26 國際財經

美墨貿易危機困擾 紐油跌幅半年最大

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美國總統特朗普威脅加徵墨西哥進口貨品關稅，市場關注全球貿易爭拗正在升溫，加上有數據顯示美國原油供應充裕，外圍油價周五急跌，紐約期油跌逾5%，創半年以來最大單日跌幅。

紐約7月期油最低見53.05美元，收市跌3.09美元或5.5%，每桶報53.50美元，是2月12日以來最低。以最活躍月份價格計，該款期油本周跌8.8%，累計5月跌16%。

倫敦布蘭特7月期油最低見64.37美元，收市跌2.38美元或3.6%，每桶報64.49美元，是 2月13日以來最低。以最活躍月份價格計，該款期油本周跌6.1%，累計5月跌11.4%。

前一天晚上，美國總統特朗普威脅，如果墨西哥不嚴厲壓止非法移民進入美國，便會在6月10日對該國進口貨品徵收關稅，初期稅率為5%，但10月起將提高至25%。

Schneider Electric高級分析員Robbie Fraser認為，消息加深了市場對於貿易爭拗的憂慮，而且墨西哥是美國能源夥伴，引致油價急挫。

PVM分析員指出，美國精煉油廠現時每日從墨西哥進口68萬桶原油，徵關稅將提高他們的成本。同時，美國也向墨西哥出口原油，如果後者採取報復措施，有關原油出口勢受衝擊。同時，中國對美國進口貨徵收新關稅，貿易爭拗升溫，對全球經濟增長不利。

另外，美國公布5月平均日產量升至1230萬桶紀錄新高，同樣對油價不利。美國油田服務商Baker Hughes公布，本周美國活躍油井數量上升3個。

Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch指出，貿易前景不明，加深了早已疲弱的油價走勢。

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