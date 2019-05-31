國際財經

中國商務部表示內地將建立不可靠實體清單制度，加上美國將貿易戰烽火蔓延至墨西哥，環球經貿關係緊張加劇投資者憂慮，外圍油價插水超過5%，美股亦持續下跌，三大指數均下挫逾1%，道指尾段再次回落逾300點，並下試盤中新低位。

截至本港時間凌晨約2時34分，道指報24831點，跌337點或1.34%，盤初已一度急挫超過300點，中段曾將跌幅收窄至只有123點；標普500指數報2752點，跌36點或1.30%；納指報7461點，跌106點或1.40%。

中美貿易摩擦再度升溫。中國商務部新聞發言人高峰表示，中國將建立不可靠實體清單制度，對不遵守市場規則、背離契約精神、出於非商業目的對中國企業實施封鎖或斷供、嚴重損害中國企業正當權益的外國企業、組織或個人，將列入不可靠實體清單。具體措施將於近期公布。

另外，美國總統特朗普向墨西哥出招，宣布自6月10日起，美國將對墨西哥所有輸美商品徵收5%關稅，直至非法移民停止從墨西哥入境美國。

數據方面，美國4月個人消費支出(PCE)物價指數按年上升1.5%，略遜市場預期的上升1.6%。按月計則上升0.3%，與市場預期相符。期內，核心PCE物價指數按月上升0.2%，符合預期；按年則上升1.6%，同樣與市場預期相同。密歇根大學5月美國消費者信心指數終值為100，略低於市場預期的101.5。

個股方面，金融股高盛股價下挫2.55%，美國運通和摩根大通都回落超過1%；油股埃克森美孚倒退1.60%；科技股表現差，思科下滑2.61%，微軟、英特爾和蘋果都下跌逾1%。

美國最大服裝零售集團之一Gap公布首季業績，表現不及市場預期，拖累股價瀉逾10%。

美國10年期債息一度跌至2.142厘盤中低位，暫時報2.144厘，下滑7.4個基點。ICE美滙指數回吐0.35%，報97.79。

油價大挫，紐約期油報每桶53.49美元，跌5.48%；布蘭特8月期油則跌4.87%，報每桶62.15美元，稍早時曾挫穿62美元關，跌幅超過5%。

歐洲股市收市下滑，英國富時100指數收報7161點，跌0.78%或56點；德國DAX指數收報11726點，倒退1.47%或175點；法國CAC 40指數收報5207點，跌0.79%或41點；意大利富時MIB指數收報19802點，回落0.73%或145點。