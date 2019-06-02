即巿股評 港股直擊 國際財經

美國總統特朗普上台後，貫徹「美國優先」施政方針，不斷顛覆經濟全球化帶來世界各國相互依存的態勢。這邊廂，與中國貿易談判陷入僵局，科技戰愈演愈烈；那邊廂，雖然早前暫緩實施歐洲和日本汽車加徵關稅，以免分神兼顧新戰線，惟特朗普對實力較弱的鄰國並不留手，剛決定向墨西哥所有輸美貨品徵收5%關稅。

貿易戰與地緣政治不穩，市場充斥不確定因素，投資者Risk Off情緒高漲，使「避險三寶」──美債、日圓、黃金──再度成為焦點。

近日資金湧入美國債市避險，導致10年期國債孳息率跌穿2.2厘，挫至2017年9月中水平，較2018年10月高位約3.25厘，回落超過1厘。當然，美債受捧，部分原因是投資者預測美國聯儲局或因經濟欠佳而需要減息。

日圓似乎只承擔了小部分避險功能，資金泊入動力不及美債，但足以令美元兌日圓失守110日圓，圓滙升至2月初的高位。

「三寶」唯獨黃金未見強勢，自2月觸及1346.8美元，挑戰2011年至2015年中累積跌幅反彈黃金比率38.2%阻力(約1380美元)不果，之後以一浪低於一浪走勢運行，過去兩個月，金價多數時間受制1300美元。

黃金未有發揮避險角色，相信是因憂慮全球需求不振和美滙強勢所致。

從需求層面看，確實缺乏有力的理據為金價護航。參考世界黃金協會(WGC)資料，2018年全球黃金需求四大組成部分之中，金飾佔比最重，相當於整體的一半，遠比投資、央行等機構及科技所需高，而需求最大的是中國內地市場。

2019年全球第一季黃金總需求量雖按年上升7%，至1053.3噸，惟實際暗藏隱憂。儘管春節因素傳統上刺激需求，但中國消費者受經濟放緩影響，在購買金飾方面相對保守，同期需求下降2%，至184.1噸。消費者眼見首季黃金價格波動較大，加上對經濟前景仍持謹慎態度，尤其在國際貿易衝突下，確實削弱了購金意欲。

至於「強美元」，美滙指數延續去年漲逾4%的強勢，年初至今再升約2%。附【圖】可見，2019年債息與美元同步，10年期美債孳息下滑時，美滙指數則反覆向上，代表資金流入美債，帶動美元造好，令金價表現難以理想。

全球政經前景長期欠明朗，例如地緣政治關係惡化、貿易保護主義加劇、英國脫歐進程懸而未決，環球經濟增長減慢等等，仍沒有絲毫改善跡象，預期將繼續纏擾投資市場。

假如黃金續未能發揮傳統避險角色，資金將更傾向吸納美債，間接地支持美滙短線偏強，變相進一步抑制金價。

信報投資研究部

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