國際財經

美國將貿易戰峰火蔓延至墨西哥，加上中國商務部又表示，中國將建立不可靠實體清單制度，環球經貿關係緊張打擊投資情緒，美股早段大幅低開，道指瀉近300點。

截至本港時間下午9時40分，道指報24876點，跌293點或1.17%；標普500指數報2755點，跌33點或1.2%；納指報7470點，跌97點或1.28%。

中美貿易摩擦再度升溫。中國商務部新聞發言人高峰表示，中國將建立不可靠實體清單制度，對不遵守市場規則、背離契約精神、出於非商業目的對中國企業實施封鎖或斷供、嚴重損害中國企業正當權益的外國企業、組織或個人，將列入不可靠實體清單。具體措施將於近期公布。

另外，美國總統特朗普向墨西哥出招，宣布自6月10日起，美國將對墨西哥所有輸美商品徵收5%關稅，直至非法移民停止從墨西哥入境美國。

數據方面，美國4月個人消費支出(PCE)物價指數按年上升1.5%，略遜市場預期的上升1.6%。按月計則上升0.3%，與市場預期相符。期內，核心PCE物價指數按月上升0.2%，符合預期；按年則上升1.6%，同樣與市場預期相同。

美國稍後將公布5月密歇根大學消費者信心指數終值，市場預期為101.5。

油價於美股早段亦大挫，紐約期油報每桶55.07美元，跌1.52美元或2.69%；布蘭特期油則跌2.03美元或3.04%，報每桶64.84美元。