國際財經 即巿股評

上周五(5月24日)英國首相文翠珊正式宣布於6月7日辭去保守黨黨魁及首相職務，市埸憧憬脫歐談判因此會有新進展，英鎊從5個月低位1.2601一度反彈逾百點至1.2744。雖然英國經濟疲弱，加上脫歐困難重重，但上周英鎊/美元仍企穩1.2700水平，收市報1.2707，全周微跌0.04%。

不過，自本周一(5月27日)開始，市埸開始注意首相候選人的新動向。民調顯示，在英國執政保守黨黨魁暨首相寶座爭奪戰中，前外相暨倫敦前市長約翰遜(Boris Johnson)支持度大勝另10名表態競逐的對手，很大機會成為下一任首相。約翰遜屬保守黨疑歐派，一向主張以較硬方針處理脫歐談判，包括與歐盟重新談判貿易協議，全然脫離關稅聯盟等保守黨脫歐主張，甚至提出不排除硬脫歐的可能性。

英國硬脫歐的可能性增加，使市埸更加看空英鎊。除此之外，英國反對黨工黨領袖支持舉行第二次公投，使英國脫歐的不確定性進一步攀升。總結本周，英鎊/美元從高位1.2744連續四日下跌，並曾經下破1.2600關口，最低跌至1.2577，再創自1月4日的逾五個月新低。

技術分析方面，英鎊/美元雖然於上周兩度反彈，最高見1.2810，但反彈曇花一現，未能有效突破下降通道。事實上，在英國脫歐談判沒有進展之前，英鎊/美元繼續沿著下降通道進一步下行的機會仍十分大，有機會進一步下探1.2500，甚至年初低位1.2396。

交易策略方面，我們根據5月23日策略已於1.2700沽出英鎊/美元(目標1.2525，止損1.2755)，目前將止損下移至1.2660。



分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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