國際財經

美國將貿易戰峰火蔓延至墨西哥，加上有傳中國將限制重稀土出口，作為反制美國的手段，商務部又表示，中國將建立不可靠實體清單制度，道指期貨下挫近300點，油價挫逾2%。

截至本港時間傍晚6時30分，道指期貨報24905點，挫285點。

英國富時100指數報7141點，跌76點或1.06%；德國DAX指數報11685點，挫216點或1.86%；法國CAC 40指數報5172點，挫76點或1.45%；意大利富時MIB指數報19629點，挫318點或1.6%。

中美貿易糾紛持續，外電引述知情人士報道，中國已制訂計劃，將對美出口稀土作為應對貿易爭端的手段之一，且主要集中在重稀土上。中國商務部表示，將建立不可靠實體清單制度，對不遵守市場規則、背離契約精神、出於非商業目的對中國企業實施封鎖或斷供、嚴重損害中國企業正當權益的外國企業、組織或個人，將列入不可靠實體清單。

不過，美國總統特朗普為中美貿易戰吹暖風，稱美國與中國的貿易談判中表現良好，惟他隨即向墨西哥出招，宣布自6月10日起，美國將對墨西哥所有輸美商品徵收5%關稅，直至非法移民停止從墨西哥入境美國。中國外交部表示，美國一而再、再而三地採取貿易霸凌的行徑，受害者不僅是中國一家。

數據方面，德國4月零售銷售按月下滑2%，遜於市場預期的增0.1%；按年則下滑4%，亦遜於預期的增1.1%。英國5月房價按月下滑0.2%，預期為持平。

美國稍後將公布4月個人消費支出(PCE)及個人收入數據，市場預期按月分別增長0.2%及0.3%。加拿大首季GDP年化率按季料升0.7%。

紐約原油期貨現時每桶報55.26美元，跌1.33美元或2.35%；倫敦布蘭特期油報64.72美元，挫2.15美元或3.22%。