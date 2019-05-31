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今日 17:57 國際財經 即巿股評

【環宇搜股】侵侵搬石頭砸腳趾

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認為開徵關稅屬偉大政績的特朗普，又向其他國家宣戰，不滿墨西哥非法移民問題，突然向對方反枱徵5%關稅，加上內地PMI穿50盛衰分界線，港股跌幅唔算過份，收市跌213點，但美股道指期貨曾隊240點，都咪話唔驚。

市場好驚即攬實避險資產，金價一腳掘上1290美元樓上，美國十年債息更一度跌2%，低見2.168厘。更值得留意是日圓，日圓升穿109兌一美元重要防守位，即喺話拆倉即將刹到，大家真喺要睇路。

日圓升對日本企業不利外，美國向墨西哥開徵關稅，曲線亦影響日資車廠，因為多間日企在墨西哥建廠，之後轉售比美國，美國向墨國徵關稅，變相令成本上升，而受消息拖累下，日本萬事達汽車今日就插7.1%，本田及豐田分別挫4.3%及2.9%，本港上市的汽車零件商耐世特(01316)，於墨西哥亦有廠房，今日也挫5.7%。

除日資企業外，當然唔少美企在墨西哥設廠。在中美貿易戰下，唔少美企以墨西哥生產線取代中國。不過，而家特朗普連自己後花園都郁埋，即搬石頭砸自己隻腳。

美股勢加速下跌

也許，特朗普郁埋墨西哥喺好事，因為會加速美股下跌，以標普500指數上日收2788點計，只比5月歷史高位僅跌5.6%，特朗普又點會識驚走去揾中國再傾貿易戰。不過，如果股市加速下滑，一旦大跌兩成，正如上次差點變熊市下，侵侵勢必腳震，才會有機會死死氣地向中國講停戰。

正如周三《戴定頭盔迎跌浪》所言，美股走勢轉曳，標指周三晚已隊穿2800關，昨日反彈無力，已經再升唔番上去2800關，按頭肩頂量度跌幅，最少會跌至2646點，全球股市進入深度調整下，做淡或揸CASH仍是首選。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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