國際財經

美資大行摩根大通(JPMorgan Chase)與員工達成了歷史性的500萬美元(約3900萬港元)和解協議，原因是該行未能讓男性和女性享有平等產假的政策。根據原告律師指出，這是有紀錄以來和解金額最高的一宗產假歧視案。

摩通員工Derek Rotondo在2017年提出訴訟，稱因他是男性而不能成為孩子的「主要照顧者」，享受公司提供的16周帶薪休假。美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union)代表他和其他權益受到侵害的父親接手案件。這些父親稱，他們的性別也被用作拒絕享受帶薪休假的理由。

美國公民自由聯盟以非法性別歧視為由對此提出反對，並向平等就業機會委員會(Equal Employment Opportunity Commission)提出訴訟，最終達成具意義的和解協議。

摩通辯稱，其政策本應是中性的，但卻沒有得到正確執行。該行已改變決定，給予Derek Rotondo 16周假期。

在美國，花旗集團為生母提供16周的帶薪產假，為所有其他父母提供8周的帶薪「親子關係假」，包括領養子女的父母。富國銀行表示，其政策是「性別中立」的，其中包括對主要照顧者為期16周，對非主要照顧者為期4周的休假。