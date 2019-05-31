訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 16:12 國際財經

摩通就產假歧視與員工達和解協議

放大圖片

美資大行摩根大通(JPMorgan Chase)與員工達成了歷史性的500萬美元(約3900萬港元)和解協議，原因是該行未能讓男性和女性享有平等產假的政策。根據原告律師指出，這是有紀錄以來和解金額最高的一宗產假歧視案。

摩通員工Derek Rotondo在2017年提出訴訟，稱因他是男性而不能成為孩子的「主要照顧者」，享受公司提供的16周帶薪休假。美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union)代表他和其他權益受到侵害的父親接手案件。這些父親稱，他們的性別也被用作拒絕享受帶薪休假的理由。

美國公民自由聯盟以非法性別歧視為由對此提出反對，並向平等就業機會委員會(Equal Employment Opportunity Commission)提出訴訟，最終達成具意義的和解協議。

摩通辯稱，其政策本應是中性的，但卻沒有得到正確執行。該行已改變決定，給予Derek Rotondo 16周假期。

在美國，花旗集團為生母提供16周的帶薪產假，為所有其他父母提供8周的帶薪「親子關係假」，包括領養子女的父母。富國銀行表示，其政策是「性別中立」的，其中包括對主要照顧者為期16周，對非主要照顧者為期4周的休假。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。