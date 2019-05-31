國際財經

環球貿易爭拗恐惡化，美國與其他國家的貿易戰峰火蔓延至墨西哥，加上有傳中國將限制重稀土出口，作為反制美國的手段，以及油價重挫，避險情緒升溫，歐洲股市早段下挫。

截至本港時間下午3時41分，英國富時100指數報7164點，跌53點或0.74%；德國DAX指數報11742點，挫159點或1.34%；法國CAC 40指數報5192點，挫56點或1.08%；意大利富時MIB指數報19699點，挫248點或1.24%。

道指期貨暫報24940點，挫250點。

中美貿易糾紛持續，近日更屢傳控制稀土出口將成為中方反制「武器」。外電引述知情人士報道，中國已制定計劃，將對美出口稀土作為應對貿易爭端的手段之一，且主要集中在重稀土上。

美國總統特朗普為中美貿易戰吹暖風，稱美國在與中國的貿易談判中表現良好，北京希望與華盛頓達成協議，稍為紓緩外界對中美貿易緊張局面的憂慮。不過，他轉頭隨即向墨西哥出招，宣布自6月10日起，美國將對墨西哥所有輸美商品徵收5%關稅，直至非法移民停止從墨西哥入境美國。

墨西哥總統奧夫拉多爾(Andres Manuel Lopez Obrador)強調，加稅或威脅無法解決社會問題，墨西哥外長和其他官員明日將訪問華盛頓，以達成協議。墨西哥外交部負責北美事務洲的副部長Jesus Seade亦表示，如果特朗普的關稅威脅付諸實施，將是災難性的，墨西哥將作出「強烈」回應。

市場關注環球貿易糾紛加大，將對經濟構成負面打擊，進一步削弱原油需求增長，以及美國庫存減幅遜於市場預期，拖累油價持續下滑。紐約原油期貨延續昨日跌3.8%的頹勢，現時每桶報56.14美元，跌0.45美元或0.8%；倫敦布蘭特期油在上日跌4.1%後，最新報66.02美元，挫0.85美元或1.27%。

美國今日稍後將公布4月個人消費支出(PCE)及個人收入數據，市場預期按月分別增長0.2%及0.3%。加拿大首季GDP年化季料按季升0.7%。