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Facebook(fb)行政總裁朱克伯格(Mark Zuckerberg)表示，該公司正致力於多個不同項目，有關項目可能會受惠於人工智能語音助手。

朱克伯格指出，未來幾年該公司將開發更多產品，語音將成為這些產品的重要界面。fb是目前唯一一家沒有自己語音助手的大型科技公司。

fb冀藉打造語音助手，與亞馬遜的語音助手Alexa、蘋果公司的語音助手Siri和谷歌的語音助手Google Assistant等競爭。fb開發的新人工智能(AI)助手，可以對語音指令做出回應。