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今日 13:00 中國財經 國際財經

戴相龍料下月習特會晤 難取得貿戰進展

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人民銀行前行長戴相龍表示，國家主席習近平與美國總統特朗普6月在日本G20峰會期間會晤時，很難在結束中美貿易戰問題上取得重大進展。

特朗普早前稱，計劃在6月28至29日在日本大阪舉行的G20峰會上與習近平會晤，但中國尚未正式確認此事。

戴相龍在一個論壇上指出，中美貿易摩擦是一個長期問題，中國秉持平等、合作的原則對待貿易談判，而美國的態度則一直是霸凌和美國優先，這樣是很難調和的。

戴相龍又稱，當前人民幣貶值是市場對貿易戰的短期反應，並稱未來中國有能力讓股市保持在3000點以上。

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