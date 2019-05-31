國際財經

美國總統特朗普宣布，將對墨西哥所有輸美商品徵收5%關稅。墨西哥總統奧夫拉多爾(Andres Manuel Lopez Obrador)表示，希望與特朗普保持和平。

奧夫拉多爾在Twitter上公布發給特朗普的信指，從一開始，已表示不想要對抗，希望加深對話，針對移民問題與美國找出長期解決方案。他強調，加稅或威脅無法解決社會問題，墨西哥外長和其他官員明日將訪問華盛頓，以達成協議，又說自己並不是懦夫，行事有原則。

墨西哥外交部負責北美事務洲的副部長Jesus Seade亦表示，如果特朗普的關稅威脅付諸實施，將是災難性的，墨西哥將作出「強烈」回應。

Seade說，各方都應該明白，特朗普非常積極地發推文，發了很多推文然後又改變主題，談論其他事情。在墨西哥做出反應前，墨方希望知道現在的情況到底是什麼，並不是說在6月10日前靜觀其變，什麼也不做。如果真的加稅，便需要以強有力的方式做出回應，但此前應該設法了解此事的真正內容。

另外，美國參議院財政委員會主席格拉斯利(Chuck Grassley)認為，貿易政策和邊境安全是不同的問題。該計劃是對總統關稅權力的濫用，與國會意圖相背，強調堅持落實這一威脅將嚴重危及美加墨協議的通過。

渣打銀行駐紐約的策略師Ilya Gofshteyn表示，特朗普對墨西哥提出的關稅提議缺乏明確性，可能會遭到國會的反對。他解釋道，計劃中的關稅可能會遭到共和黨議員的抵制，因他們原本就反對現存對墨西哥和加拿大鋼鋁產品課徵關稅。如果美國政府實現該項威脅，那麼已經不穩定的增長動力和風險情緒，將會受到進一步的負面影響。