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今日 11:46 國際財經

韓央行:暫不減息回應全球貿易風險

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南韓央行連續第四次會議決定，維持指標利率在1.75厘不變，符合市場預期。

南韓央行行長李柱烈在記者會上表示，是次維持利率不變並非一致通過，貨幣政策委員會委員曹東徹對利率決議有異議，但現在不是以減息來回應全球貿易風險的合適時候。

他續稱，市場對通縮風險的擔憂過度，經濟增長信心將改善，央行會密切監控滙市表現。

央行聲明指出，貿易風險上升，增加對南韓的不確定性，將繼續關注貿易形勢及金融市場。目前國內經濟稍為復甦，消費將持續增加，出口將逐漸復甦，南韓經濟將維持增長動能。

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