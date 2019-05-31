國際財經

美國總統特朗普將於下周出訪倫敦，將與英國首相文翠珊(Theresa May)討論中國電訊設備商華為，以及建設第五代流動網絡(5G)的問題。據報，特朗普將威脅限制與英國情報共享。

英國《金融時報》報道，特朗普計劃於下周訪問倫敦時，親身表達如果英國政府容許華為參與建設5G流動網絡，將威脅限制與英國分享情報。

報道引述美國白宮官員指，華為問題明顯將在雙方議程之內，特朗普準備好反對英國容許華為參與競投建設5G網絡，他將重申中國參與5G會令美國和英國在情報合作構成重大挑戰的訊息。

文翠珊擔任主席的英國國家安全委員會早前決定，禁止華為進入5G網絡的所有核心部分，但允許其有限制地進入非核心部分。

另外，正出訪英國的美國國家安全顧問博爾頓(John Bolton)指，英國可能尚未就允許華為有限制地參與其5G網絡建設作出最終決定，他認為5G的核心與非核心部分之間的界線，其實不太明確。他強調，在容許華為參與美國的5G基礎建設方面，只能接受「零風險水平」。

他又指，華為設備有後門程式，容許外國政府進入英國的電訊系統，美國不清楚英國政府對華為的最終立場，但反問英國是否準備好承受外國勢力可以在任何時間讀取英國電郵的危機。

被問及美國是否希望下一任英國領導人對華為採取更強硬的立場時，博爾頓表示，與倫敦方面的討論仍在繼續，但特朗普可能會在下周訪英時提出這個問題。

此外，英國官員又透露，文翠珊亦可能與特朗普討論，後者計劃即將與俄羅斯總統普京會面的事宜。